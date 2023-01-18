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الأمين العام للأمم المتحدة يلقي خطاباً أمام"دافوس"

الأمين العام للأمم المتحدة
18 يناير 2023 18:16

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في خطاب اتسم بالصراحة أمام القادة السياسيين وكبار رجال الأعمال في دافوس اليوم الأربعاء، إن العالم "يواجه إعصارا من الفئة الخامسة".

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقييما لـ "حالة عالمنا المؤسفة" من المنصة الرئيسية في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري.

وقال جوتيريش "عالمنا تهب عليه عاصفة كاملة على عدد من الجبهات".

وشملت سلسلة تهديداته الركود العالمي الوشيك، والأزمة في أوكرانيا، وسرعة تزايد أزمة تكاليف المعيشة، وارتفاع مستويات الديون "التي تعصف" بالبلدان الضعيفة، والندوب طويلة الأمد التي خلفتها الجائحة.

وقال جوتيريش إننا "نخسر المعركة" في مكافحة الاحتباس الحراري وأن كل أسبوع يجلب "رعبا مناخيا جديدا".

وأضاف جوتيريش أن الالتزام بالحد من ارتفاع درجة الحرارة في العالم إلى 5ر1 درجة مئوية "يتلاشى" وأن العالم يتجه نحو ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 8ر2 درجة مئوية.

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المصدر: وكالات
الأمم المتحدة
دافوس
انطونيو جوتريش
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