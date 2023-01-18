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الرئيس الصيني: المعركة ضد كوفيد تحتاج إلى مثابرة

الرئيس الصيني شي جين بينغ
18 يناير 2023 16:45

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينج، خلال حديثه في رابط فيديو، مع مواطنين من أماكن مختلفة للاحتفال بالعام الصيني الجديد القادم أن المعركة ضد  كوفيد، التي تخوضها البلاد، تحتاج إلى مثابرة، لأن الفجر قادم".

وأضاف شي أنه يتعين توسيع الموارد الطبية أكثر ويتعين زيادة الإمدادات الطبية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتابع شي أن المسنين هم محور التركيز الحالي في المعركة ضد كوفيد في الصين. وقال شيء إن دور الرعاية، يتعين أن تعمل مع المؤسسات الطبية للدفع من أجل المزيد من التطعيم وتحسين القدرة العلاجية.

ودعا شي السلطات المحلية في المناطق الريفية إلى تحسين الرعاية الطبية وحماية صحة الأشخاص، لأقصى حد ممكن، حيث أنه قلق بشكل خاص بشأن السيطرة على الأوبئة في المناطق الريفية . وحث شي أيضا على بذل جهود لضمان إمدادات الطاقة خلال موسم الذروة في الشتاء.

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المصدر: وكالات
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الرئيس الصيني
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