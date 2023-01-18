مقتل وزير الداخلية الأوكراني و15 آخرين جراء تحطم مروحية في كييف
مقتل وزير الداخلية الأوكراني و15 آخرين جراء تحطم مروحية في كييف
18 يناير 2023 13:23
لقي وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكيج حتفه في حادث تحطم مروحية قرب العاصمة كييف.
وقال قائد الشرطة، إيهور كليمينكو، على فيسبوك اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 16 شخصا لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة ببلدة بروفاري الصغيرة.
وكان من بين القتلى نائب وزير الداخلية يهوينج جنين ووزير دولة. وبحسب حاكم منطقة كييف، أوليكسي كوليبا، فقد تحطمت المروحية في منطقة سكنية بالقرب من روضة أطفال.
وبحسب وزارة الداخلية الأوكرانية، توفى ثلاثة أطفال جراء الحادث، كما أصيب 26 فردا من بينهم عدة أطفال ولم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة، كما لم يتم الإعلان عن معلومات عن سبب سفر قيادة وزارة الداخلية على متن مروحية.