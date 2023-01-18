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بعد نداء استغاثة.. هبوط طائرة اضطرارياً في سيدني

بعد نداء استغاثة.. هبوط طائرة اضطرارياً في سيدني
18 يناير 2023 09:52

هرعت سيارات الإسعاف الى مطار سيدني، الأربعاء، بعد أن أطلقت طائرة ركاب تابعة لشركة كوانتاس الأسترالية نداء استغاثة وهي في الجو.
ويعتقد أن الرحلة "كيو أف 144" الآتية من نيوزيلندا كان على متنها أكثر من مئة راكب، وفق ما افادت متحدثة باسم جهاز الاسعاف.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "آي بي سي" الرسمية الطائرة وهي من طراز بوينج 737-800 تهبط بسلام في مطار سيدني قبل أن تتوقف على المدرج.
وفي وقت سابق، أعلن جهاز الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية أنه في حالة تأهّب في إطار خطة طوارئ، بعد أن أرسلت الطائرة نداء استغاثة فيما كانت تحلّق فوق بحر تسمانيا بين أستراليا ونيوزيلندا.
وأفادت وسائل إعلام أسترالية أن الطائرة واجهت مشاكل في أحد محرّكَيها.

وطائرة بوينج 737-800 لديها محرّكان ويمكن أن تهبط بأمان مستخدمةً واحدًا منهما.
وبحسب الهيئة الناظمة للطيران التابعة للحكومة الأسترالية، فإن نداء الاستغاثة أشار إلى أن "طائرة تواجه خطرًا محدقًا وشيكًا وتتطلب مساعدة فورية".

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المصدر: وكالات
طائرة
هبوط اضطراري
سيدني
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