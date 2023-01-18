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زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
18 يناير 2023 08:16
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالاً قوته ست درجات ضرب منطقة سولاويسي الإندونيسية يوم الأربعاء.
وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 145 كيلومتراً.
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المصدر: وكالات
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