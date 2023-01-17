«الحوثي» يكمم أفواه اليمنيين بإرهاب الصحافة

شعبان بلال (عدن، القاهرة)

تفاقمت انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد الصحفيين والحقوقيين اليمنيين بالخطف والإخفاء القسري، رغم مطالبات المجتمع الدولي المستمرة بحماية تلك الفئات التي تتعرض لجرائم لممارسات غير إنسانية منذ الانقلاب عام 2014.

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة ضد ممارسات الجماعة الإرهابية، داعين إلى الإفراج عن المعتقلين ووقف ممارسات الميليشيات التي تكشف حقيقتها الإرهابية.

وأكد المحلل السياسي اليمني موسى المقطري، أن «ميليشيات الحوثي الإرهابية تعمل على إظهار الوجه القبيح لها وتمارس مختلف الانتهاكات بحق الصحفيين والحقوقيين وكل فئات المجتمع، ضاربةً بكل القوانين المحلية والدولية والأخلاقيات عرض الحائط، رغم أن هذه الفئات محايدة ولها حصانة في الصراعات، وتعمل الأطراف المتحاربة في كل دول العالم على عدم التعرض لهم ويعتبر استهدافهم جريمة تستلزم العقاب وفق القوانين الدولية».

وكشف المقطري في تصريح لـ«الاتحاد» عن تعمد الحوثيين العمل على طمس الحقائق التي تدينهم وتظهر حقيقة انتهاكاتهم وتوجهاتهم وسلوكهم الدموي عبر استهداف أهم فئتين «الصحفيين والحقوقيين» الذين بإمكانهم فضح الجماعة للداخل والخارج.

وأشار المحلل السياسي اليمني إلى أن «زعيم الميليشيات الإرهابية يمارس التحريض المباشر في خطاباته، ودعا قيادات جماعته بشكل صريح لوضع الصحفيين كدروع بشرية في المواقع العسكرية، وحدث ذلك بالفعل وقضى عدد منهم نحبهم بهذه الطريقة، كما عمل على إضعاف نقابة المحامين ومنعها من ممارسة أنشطتها الحقوقية».

وأوضح المقطري أن ميليشيات الحوثي اختطفت كل صحفي وحقوقي وصلت إليه، لإسكات أصواتهم وُزجت بهم في السجون ومارست بحقهم أبشع طرق التعذيب، ومنعت عنهم الرعاية الصحية والأدوية والزيارات وأصيب عدد منهم بأمراض مزمنة نتجية التعذيب.

ووثقت نقابة الصحفيين اليمنيين مؤخراً ارتكاب ميليشيات الحوثي أكثر من 1450 حالة انتهاك طالت الصحافة والصحفيين في اليمن، بينها مقتل 51 صحفياً وتعرض أكثر من 350 آخرين للاختطاف والإخفاء القسري.

وفي السياق ذاته، اعتبر المحلل السياسي اليمني عبد الكريم الأنسي أن تساهل المجتمع الدولي في ما يحصل من إعدامات وأحكام غيايبة ضد الصحفيين والإعلامين والحقوقيين، يجعل الحوثي يتمادي في المزيد من بث الرعب والإعدامات والقمع وتكميم الأفواة.

وشدد الأنسي في تصريح لـ «الاتحاد» على أن ثقافة ميليشيات الحوثي القتل والإعدام لصاحب أي صوت يكشف حقيقتهم الإرهابية، وذلك ليس فقط على مستوى الصحفيين والحقوقيين، بل امتدت إلى ملاحقة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.