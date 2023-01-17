البرلمان اللبناني يعقد جلسة غداً لانتخاب رئيس للجمهورية

بيروت (الاتحاد)

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس، إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية غداً الخميس.

وفشل البرلمان اللبناني في 15 ديسمبر الماضي للمرة العاشرة منذ سبتمبر في انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي.

وتتهم كتل برلمانية نواب ميليشيات «حزب الله» الإرهابية وحلفاءها بتعطيل انتخاب الرئيس عبر التصويت بأوراق بيضاء في الدورة الأولى ثم الانسحاب كي لا يكتمل نصاب الدورة الثانية.

وبالنسبة للجلسات البرلمانية السابقة لانتخاب رئيس للبلاد عُقدت في 29 سبتمبر و20 و24 أكتوبر، و3 و10 و17 و24 نوفمبر، وفي الأول والثامن من ديسمبر.

ويعدّ التوافق على شخصية الرئيس مفتاحاً لانتخابه، لكن هذا الأمر يرتبط بتوافقات إقليمية ودولية، بحسب مراقبين.

أما ولاية الرئيس اللبناني فتدوم فترة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.

ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني (وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفياً)، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.