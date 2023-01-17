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«الرئاسي اليمني» يحذر من خطورة الرضوخ لابتزاز «الحوثي»

«الرئاسي اليمني» يحذر من خطورة الرضوخ لابتزاز «الحوثي»
18 يناير 2023 01:54

عدن (الاتحاد)

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رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أمس، بالمساعي الإقليمية والدولية لدعم جهود الأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية في بلاده على أساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً. 
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ذلك جاء خلال لقاء جمع العليمي بسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جبرائيل فيناليس لمناقشة مستجدات الجهود الإقليمية والدولية الرامية لاستئناف المسار السياسي ودعم جهود السلام في البلاد. 
وحذر العليمي من خطورة الرضوخ لابتزاز ميليشيات الحوثي الإرهابية وتجاهل انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان وأفكارها العقائدية المتطرفة. 
وقال، إن «مشاركة الجهود والضغوط القصوى على ميليشيات الحوثي الإرهابية ودعم الحكومة الشرعية هي الطريق الأمثل لجلب الحوثيين إلى مسار السلام ودفعهم لتقديم التنازلات لمصلحة الشعب اليمني وإنهاء معاناته الانسانية واحترام هويته الوطنية والعربية». 
وأكد التزام المجلس الرئاسي والحكومة بنهج السلام العادل والشامل الذي يضمن شراكة جميع اليمنيين في السلطة والثروة. 
من جانبه، أكد فيناليس دعم الاتحاد الأوروبي لجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن الرامية لتجديد الهدنة هناك والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق سلام شامل يلبي تطلعات جميع اليمنيين.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني
رشاد العليمي
ميليشيات الحوثي
الميليشيات الحوثية
اليمن
الأزمة اليمنية
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