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ميليشيات الحوثي تقتحم قرى في صنعاء وتختطف عشرات المدنيين

جندي يمني في إحدى جبهات لحج (أرشيفية)
18 يناير 2023 01:52

عدن (الاتحاد)

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دهمت ميليشيات الحوثي الإرهابية عدداً من القرى في مديرية «همدان» شمال صنعاء، واقتحمت منازل وجرفت أراضي زراعية، واختطفت عشرات المدنيين.
وقالت مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي تشن منذ نحو ثلاثة أسابيع حملة عسكرية مستمرة على قرى منطقة «الجاهلية» في المديرية، اختطفت خلالها عشرات المدنيين لا يزال 18 منهم قيد الاحتجاز، واقتحمت منازل وجرفت أراضي زراعية باستخدام الجرافات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية. ووفقاً للمصادر، دهمت عناصر الميليشيات قرى «بيت دودة، وبيت الحسام، وبيت بشر، وخبارة، بيت سعلة، العشة»، وقرى أخرى، وجرفت مزارع خاصة، واحتلت بعض المنازل بعد إخراج أهلها منها، وحولتها إلى مقرات لميليشياتها. وقالت المصادر، إن الميليشيات الإرهابية أخرجت حملاتها العسكرية بتوجيهات من قيادات حوثية بذريعة البحث عن أسلحة، ولاحقاً شنت الميليشيات حملة عسكرية وهددت بنسف منازل مدنيين زعمت أنهم قاموا بتصوير الحملة العسكرية. وفي سياق آخر، خاض الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل، أمس، معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية في عدد من الجبهات المحيطة بمدينة تعز. وقال مصدر عسكري، إن المعارك تركزت في جبهات «عصيفرة ووادي الزنوج» شمالاً وجبهة «الدفاع الجوي» شمال غرب المدينة، وفي جبهة «الأحطوب» بالريف الغربي.
وأضاف المصدر، أن قوات الجيش أخمدت مصادر نيران معادية استهدفت مواقع عسكرية في محيط «جبل هان والصياحي والمقبابة وحذران» في الجبهة الغربية للمدينة.

ميليشيات الحوثي
الميليشيات الحوثية
صنعاء
اليمن
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