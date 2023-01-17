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قادة مصر والأردن وفلسطين: ضرورة تحقيق السلام على أساس حل الدولتين

جانب من لقاء السيسي وعبدالله الثاني وعباس (أ ف ب)
18 يناير 2023 01:57

القاهرة (الاتحاد)

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أكد قادة مصر والأردن وفلسطين ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. 
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عقب قمة جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني عبد الله الثاني في القاهرة أمس. 
وشدد القادة على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، محذرين من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار.

مصر
الأردن
فلسطين
القضية الفلسطينية
عبد الفتاح السيسي
عبدالله الثاني
محمود عباس
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