عشرات القتلى والجرحى بهجوم إرهابي بالصومال

مقديشو (الاتحاد)

قتل وأصيب عشرات الجنود من الجيش الصومالي ومن عناصر حركة «الشباب» الإرهابية خلال هجوم وتفجير انتحاري شنته الحركة على موقع عسكري في إقليم شبيلى الوسطى، فيما أعلن الجيش تحرير ثالث مدينة من سيطرة الحركة خلال يومين، جاء ذلك بينما أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود استئناف عملية عسكرية واسعة النطاق للقضاء على فلول الإرهابيين جنوبي البلاد.

وتعرضت قاعدة للقوات الصومالية في إقليم شبيلى الوسطى أمس، لهجوم شنته حركة «الشباب» الإرهابية باستخدام سيارات مفخخة، ما أسفر عن مقتل 20 جندياً على الأقل.

وذكرت وسائل إعلام صومالية أن مقاتلي الحركة شنّوا هجوماً في وقت مبكر من صباح أمس، على قاعدة للقوات الصومالية في منطقة «حوادلي» بإقليم شبيلي الوسطى المجاور للعاصمة مقديشو، مشيرةً إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى مقتل 20 جندياً على الأقل.

وأوضحت وسائل الإعلام أن من بين القتلى، قائد كتيبة للقوات الصومالية برتبة عقيد يدعى أبشير محمود محمد.

وفي تصريح صحفي، قال ضابط في الجيش، إن الهجوم استهدف مركزاً عسكرياً في بلدة «حوادلي»، مضيفاً أن قوات الجيش تصدت للهجوم واندلعت مواجهات عنيفة مع عناصر «الشباب» استمرت عدة ساعات.

وأشار إلى أن الجيش تصدى للهجوم، مشيراً إلى قتل 21 من مقاتلي «الشباب» وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وأفاد بأن الجيش يواصل عملياته في محيط البلدة التي شهدت الهجوم لمطاردة الإرهابيين. في غضون ذلك، أعلنت السلطات الصومالية، أمس، استعادة الجيش مدينة «عيل طير» وسط البلاد من قبضة مقاتلي حركة «الشباب»، هي الثالثة في غضون يومين.

وقال وزير الدفاع عبد القادر محمد، إن «الجيش الصومالي وبدعم من العشائر المسلحة تمكن الثلاثاء من استعادة مدينة عيل طير في ولاية غلمدغ وسط البلاد».

وفي تصريح للتلفزيون الحكومي، أوضح الوزير، أن «الانتصارات التي حققها الجيش متواصلة، وسنواصل الضغط على الإرهابيين لحين تحريرهم من جميع الأقاليم الصومالية».

و«عيل طير» التي تقع على بعد 30 كيلومتراً عن مدينة «طوسمريب» عاصمة ولاية «غلمدغ»، كانت تخضع لسيطرة حركة «الشباب» الإرهابية منذ عام 2021.

وتعد «عيل طير» ثالث مدينة يستعيدها الجيش الصومالي خلال يومين من قبضة «الشباب»، بعد مدينتي «حرر طير» و«جلعد» التي انسحبت منهما الحركة أمس الأول، من دون مواجهات.

إلى ذلك، أعلن رئيس الصومال حسن شيخ محمود أمس، عن استئناف عملية عسكرية واسعة النطاق للقضاء على فلول الإرهابيين جنوبي البلاد.

وقال شيخ محمود عقب انطلاقة مؤتمر حول المصالحة بولاية جنوب الغرب: «إن لنا عدواً واحداً، ألا وهو ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وعلينا تضافر القوى للقضاء على الإرهابيين».

وأضاف، أن الوجه الثاني للعمليات العسكرية سينطلق هنا إشارة إلى ولاية جنوب الغرب التي جهّزت كافة القوات المحلية للتحرك مع الجيش الصومالي صوب معاقل «الشباب».

وأشار إلى أن هناك مساعي كبيرة من أجل فتح الممرات الآمنة بين العاصمة مقديشو، والمدن الأخرى بولايتي جنوب الغرب، وجوبالاند.

الجدير بالذكر، أن ولايتي هير شبيلي، وغلمدغ، حرّرتا، معظم مناطقهما من سيطرة حركة «الشباب»، وأن الجيش ماض في تحرير القرى الريفية القليلة المتبقية في أيدي الإرهابيين بجنوب ووسط البلاد.

ومنذ يوليو الماضي، يشن الجيش ومسلحو عشائر وسط البلاد عمليات عسكرية ضد الحركة، وأعلنت السلطات استعادة السيطرة على مدن عديدة ومقتل مئات من مسلحي «الشباب». ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد هذه الحركة التي أُسست مطلع 2004 وتتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة» وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة الآلاف.