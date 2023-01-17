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ليبيا ترسل مساعدات إلى تونس لمواجهة نقص الغذاء بالأسواق

ليبيا ترسل مساعدات إلى تونس لمواجهة نقص الغذاء بالأسواق
18 يناير 2023 01:52

تونس (الاتحاد)

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أعلنت مصادر بالسفارة الليبية في تونس، أمس، عن توجيه 170 شاحنة محملة بمساعدات غذائية إلى تونس التي تواجه نقصاً كبيراً في عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية. 
وقال مصدر من الجمارك التونسية بمعبر راس جدير الحدودي، إن دفعات من الشاحنات بدأت بالتوافد على المعبر منذ مساء الاثنين محملة بمواد من الزيت والدقيق والسكر والأرز وسط حراسة أمنية. 
وأوضح المكلف بالإعلام بالسفارة نعيم العشيبي: «تأتي هذه المؤن كمنحة مقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية إلى تونس في إطار الدعم والمساندة لما يمر به الشعب التونسي». وألقت الأزمة الأوكرانية بظلالها بقوة على الوضع الغذائي في تونس، في وقت تواجه فيه الدولة شحاً في السيولة بسبب أزمة حادة بالمالية العمومية. وفي نوفمبر الماضي، أرسلت الحكومة الليبية 30 مليون طن من المحروقات كمساعدات إلى تونس لمجابهة النقص في إمدادات البنزين. 
وتنتظر تونس، التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة، بشدة موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج إقراض بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي.

ليبيا
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