الأربعاء 18 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«النواب الليبي»: إنهاء الأزمة مرهون بتعديل الإعلان الدستوري

جانب من جلسة البرلمان الليبي (من المصدر)
18 يناير 2023 01:56

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة
ليبيا ترسل مساعدات إلى تونس لمواجهة نقص الغذاء بالأسواق
الأمم المتحدة: السلام والاستقرار ضروري لإعادة الإعمار في ليبيا

قال رئيس مجلس النواب في ليبيا، عقيلة صالح، إن المجلس الأعلى للدولة لا يحق له إصدار وثيقة دستورية أو إعلان دستوري، مشدداً على أن الإعلان الدستوري القائم حالياً هو دستور لحين إلغائه أو إصدار دستور جديد.
وأوضح صالح، في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب، أن المجلس الأعلى للدولة دوره استشارياً فحسب.
ودعا عقيلة صالح النواب إلى حضور جلسة تعديل الإعلان الدستوري، مؤكداً أن «مجلس النواب لن يقع تحت رحمة أحد»، مشدداً على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول الدستور قبل إصداره.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي: «أرى أن ما يخرج البلاد من أزمتها هو تعديل الإعلان الدستوري، ووضع قاعدة للانتخابات تعتبر قاعدة دستورية تتضمن في الإعلان الدستوري».
وأكد صالح أن «مجلس الدولة يصدر أقوالاً بأنه يسعى للتقارب، لكن لا توجد أفعال من قبله»، مشيراً إلى أن مجلس النواب أرسل 13 ملفاً خاصة منذ عام ونصف العام إلى مجلس الدولة بقوائم المناصب السيادية، لكن الأخير لم يرد عليها سلباً أو إيجاباً.
وقال: «يبدو أن مجلس الدولة يستخدم الفيتو ضد قرارات البرلمان».
وأوضح أنه وفقاً للإعلان الدستوري، فإن مجلس النواب هو «الجسم التشريعي الوحيد ومجلس الدولة هو الجسم الاستشاري، ولكن يفترض أن يحترمونا ويستجيبوا ويردوا علينا في هذه الأمور».
وقال رئيس مجلس النواب، إن «الخلاف مع المجلس الأعلى للدولة يتركز في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الدولة».
ودعا صالح إلى إفساح المجال للترشح أمام مزدوجي الجنسية، لافتاً إلى «إمكانية إضافة مادة أنه في حال نجاح مزدوج الجنسية في الانتخابات يأتي بما يفيد تخليه عن الجنسية الأخرى».
في غضون ذلك، صوت مجلس النواب الليبي، أمس، لصالح تشكيل لجان مؤقتة نوعية لمدة أسبوعين تختص بالتصدي للانسداد السياسي، وذلك بعد دعوة رئيس مجلس النواب لتشكيل ثلاث لجان برلمانية منها سياسية، ولجنة تصور لوضع القاعدة الدستورية، لجنة للعمل الاقتصادي.
وحاز مقترح تكوين اللجان الثلاث تأييد 17 نائباً من أصل 37 حاضرين، على ما أعلن خلال الجلسة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري.

مجلس النواب الليبي
الجيش الليبي
الأزمة الليبية
الانتخابات الليبية
ليبيا
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
عربي ودولي
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
اليوم 08:22
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
اليوم 08:16
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: الإمارات أكثر قوة وتصميماً على مواصلة مسيرتها التنموية
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©