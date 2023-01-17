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هولندا مستعدة لإرسال صواريخ «باتريوت» إلى أوكرانيا

بايدن يستقبل رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في البيت الأبيض
18 يناير 2023 01:04

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الثلاثاء، إن بلاده تريد تزويد أوكرانيا بمنظومة صواريخ «باتريوت» للدفاع الجوي.

وتابع روته، خلال زيارته للرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن، إن من المهم أن تشارك هولندا في إرسال هذه الصواريخ المتطورة إلى كييف.

كما أعلن روته عن مساعدات إضافية من بلاده لأوكرانيا بقيمة 2,5 مليار يورو (2,7 مليار دولار أميركي).

وقال بايدن، إنه يأمل أن تساعد هولندا في ترتيب رد أوروبي موحد على الأزمة في أوكرانيا.

وأشاد بايدن بهولندا لالتزامها تجاه أوكرانيا. وقال إن من المهم أن تقف هولندا إلى جانب الولايات المتحدة في جميع الخطوات لدعم أوكرانيا.

كانت ألمانيا أعلنت الحكومة، في 5 يناير الجاري، أنها ستزود أوكرانيا بعشرات من مركبات المشاة القتالية من طراز «ماردير» ومنظومة دفاع جوي من طراز «باتريوت»، بعد اتفاقيات مع حكومة الولايات المتحدة.

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المصدر: وكالات
مارك روته
صواريخ
صواريخ باتريوت
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