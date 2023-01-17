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استقالة رئيس فيتنام

نغوين شوان فوك
18 يناير 2023 01:56

هانوي (وكالات) 

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قدّم الرئيس الفيتنامي نغوين شوان فوك استقالته، أمس، بعد أيام على انتشار شائعات تحدثت عن إقالته قريباً في إطار حملة لمكافحة الفساد، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وقالت وكالة «في ان اي» الرسمية إن فوك «قدم استقالته من المناصب التي شغلها وترك وظيفته وتقاعد».
وهذا الرحيل المفاجئ أمر غير معتاد في فيتنام، حيث عادة ما ينظم النظام الشيوعي الحريص على مظاهر الاستقرار التغييرات السياسية بعناية.
وتأتي الاستقالة في أعقاب إقالة نائبي رئيس الوزراء في يناير، في إطار حملة لمكافحة الفساد أدت أيضاً إلى اعتقال العشرات من كبار المسؤولين الآخرين.
وأكدت الوكالة أنّ فوك «تولى مسؤولياته السياسية كقائد بعدما ارتكب العديد من كبار المسؤولين وبينهم نائبان لرئيس الوزراء وثلاثة وزراء، انتهاكات ومخالفات، أدت إلى عواقب وخيمة جداً».
وشغل نغوين شوان فوك منصب رئيس فيتنام منذ 2021. وكان قد شغل سابقاً منصب رئيس الوزراء منذ 2016.

فيتنام
الرئيس الفيتنامي
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