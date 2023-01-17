زيارة مرتقبة لبلينكن إلى الصين مطلع فبراير

يؤدي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة مرتقبة إلى الصين في الخامس والسادس من فبراير المقبل على ما أفاد مسؤول أميركي الثلاثاء.
وأعلنت زيارة بلينكن، التي ستكون الأولى على هذا المستوى منذ زار سلفه الجمهوري مايك بومبيو الصين في أكتوبر 2018، على هامش لقاء في منتصف نوفمبر في بالي بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ دعا خلاله الزعيمان إلى التهدئة.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن بلينكن سيصل إلى الصين في الخامس من فبراير وسيجري محادثات في السادس منه.
ولم يعط أي تفاصيل عن هذه المحادثات إلا أنه سيلتقي على الأقل نظيره الصيني كين غانغ سفير بكين السابق في واشنطن.
ورحب وانغ وينبين الناطق باسم الخارجية الصينية ، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، بزيارة بلينكن المقبلة للصين مشددا، على أن "الولايات المتحدة والصين تتواصلان بشأن تفاصيلها".
وأضاف أن "الصين تنتهج في العلاقات الأميركية-الصينية ثلاثة مبادئ: الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين"، مضيفا أنه يأمل أن "يستعيد البلدان علاقة سليمة ومستقرة".