الأربعاء 18 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زيارة مرتقبة لبلينكن إلى الصين مطلع فبراير

أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي
18 يناير 2023 00:55

يؤدي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة مرتقبة إلى الصين في الخامس والسادس من فبراير المقبل على ما أفاد مسؤول أميركي الثلاثاء.

وأعلنت زيارة بلينكن، التي ستكون الأولى على هذا المستوى منذ زار سلفه الجمهوري مايك بومبيو الصين في أكتوبر 2018، على هامش لقاء في منتصف نوفمبر في بالي بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ دعا خلاله الزعيمان إلى التهدئة.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن بلينكن سيصل إلى الصين في الخامس من فبراير وسيجري محادثات في السادس منه.

ولم يعط أي تفاصيل عن هذه المحادثات إلا أنه سيلتقي على الأقل نظيره الصيني كين غانغ سفير بكين السابق في واشنطن.

ورحب وانغ وينبين الناطق باسم الخارجية الصينية ، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، بزيارة بلينكن المقبلة للصين مشددا، على أن "الولايات المتحدة والصين تتواصلان بشأن تفاصيلها".

وأضاف أن "الصين تنتهج في العلاقات الأميركية-الصينية ثلاثة مبادئ: الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين"، مضيفا أنه يأمل أن "يستعيد البلدان علاقة سليمة ومستقرة".

 

أخبار ذات صلة
850 ألف نسمة تراجعاً في عدد سكان الصين
الصين: الحياة عادت إلى طبيعتها بعد جائحة «كورونا»
المصدر: وكالات
أنتوني بلينكن
زيارة
الصين
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
عربي ودولي
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
اليوم 08:22
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
اليوم 08:16
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: الإمارات أكثر قوة وتصميماً على مواصلة مسيرتها التنموية
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©