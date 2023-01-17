موسكو تعلن «تغييرات هيكلية» بالجيش الروسي

موسكو (وكالات)

وجّه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أمس، بإجراء تغييرات واسعة النطاق في الجيش الروسي بعد ساعات من إعلان زيارته للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا.

وتفقد شويجو، أمس، مقر مجموعة قوات «فوستوك» أثناء عملها في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

وأضافت، في بيان، أن الوزير استمع إلى تقرير من قائد المجموعة، الفريق رستم مرادوف، حول الأوضاع الراهنة وقادة التشكيلات والعمليات عن سير المهمات القتالية في الاتجاهات الرئيسية.

وأولى شويغو اهتماماً خاصاً بتهيئة الظروف للنشر الآمن للجيش، وتنظيم الدعم للقوات، وعمل الوحدات الطبية والخلفية.

وأفادت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية بأن شويجو أعلن خلال اجتماع مع نوابه وقادة أركان القوات المسلحة، تغييرات واسعة النطاق في الجيش الروسي، على وجه الخصوص، زيادة عدد القوات إلى 1.5 مليون شخص، خلال الفترة من 2023 إلى 2026.

من جهتها، ذكرت وكالة «تاس» الروسية أن شويجو قال إنه سيتم إنشاء منطقتين عسكريتين، موسكو، ولينينجراد كجزء من خطوات لضمان أمن البلاد، مضيفاً أنه سيتم كذلك نشر «مجموعات مكتفية ذاتياً من القوات على أراضي المناطق المنضمة حديثاً إلى روسيا»، في الإشارة إلى 4 أقاليم أعلنت موسكو ضمها مؤخراً إلى روسيا الاتحادية.

وخلال الاجتماع، أشار الوزير شويجو إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص لتجنيد القوات بعسكريين متعاقدين، إلى جانب ضمان نقل الأسلحة للوحدات العسكرية في الوقت المحدد، وزيادة عدد ساحات التدريب، وزيادة حجم تدريب المتخصصين.

وفي السياق، أوعز وزير الدفاع الروسي بتعزيز العنصر القتالي لدى القوات البحرية والجوية - الفضائية والصاروخية الاستراتيجية.

من ناحيته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن زيادة عدد القوات الروسية يعود إلى الحرب بالوكالة التي يخوضها الغرب ضد روسيا، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن «الأخبار الخاطئة بشأن التعبئة المستمرة، مبالغ فيها وتأتي من الخارج».

من جانبها، حثت أوكرانيا الغرب على تسريع إمدادها بالأسلحة بعد سقوط 40 في هجوم صاروخي روسي أصاب أحد المباني السكنية بمدينة دنيبرو، مع تعرض القوات الأوكرانية لضغوط متزايدة على الجبهة الشرقية.

وزودت دول الغرب أوكرانيا بإمدادات ثابتة من الأسلحة منذ بدء الأزمة في 24 فبراير الماضي، لكن زيلينسكي وحكومته يصرون على أنهم بحاجة إلى دبابات ومزيد من الأسلحة.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، أمس، إن روسيا شنت أكثر من 70 هجوماً صاروخياً في الساعات الـ24 الماضية.

ودمر القصف الروسي المتواصل مدينة باخموت بشكل كامل وألحق أضراراً جسيمة بمدينة أفدييفكا في وسط دونيتسك.

وعلى خط الجبهة الشرقية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على مدينة سوليدار منذ 12 يناير الجاري، فيما تقول هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن القتال في المدينة «مستمر».

في غضون ذلك، يسود الترقب في سيفرسك الواقعة على مسافة 25 كيلومتراً شمالي سوليدار، إذ يُحتمل أن تتحول سريعاً إلى مدينة على خط المواجهة الجديدة.