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الاتحاد الأوروبي يقدم 3 مليارات يورو إلى أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يقدم 3 مليارات يورو إلى أوكرانيا
18 يناير 2023 01:53

بروكسل (وكالات)

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قدم الاتحاد الأوروبي، أمس، 3 مليارات يورو لأوكرانيا من إجمالي الدعم المالي البالغ قيمته 18 مليار يورو.
وأعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أن 3 مليارات يورو تم إرسالها أمس إلى أوكرانيا من حزمة المساعدات المالية الكلية البالغة 18 مليار يورو المقرر تقديمها هذا العام.
وذكر البيان أنه في إطار الحزمة، سيتم دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية في أوكرانيا، لاستمرار الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس، وسيتم توفير المأوى للنازحين.
وأشار البيان إلى أن الدعم سيساعد في ضمان الاستقرار الاقتصادي في أوكرانيا، وسيدعم إصلاح البنية التحتية الحيوية التي دُمرت في الهجمات الروسية، مثل البنية التحتية للطاقة، وأنظمة المياه وشبكات النقل والطرق والجسور. ولفت البيان إلى أن الدعم يوفر شروط اقتراض مرنة ومريحة بسبب الظروف الحالية في أوكرانيا، وأن كييف ستسدد القروض لمدة 35 عاماً، بدءاً من عام 2033. وفي ديسمبر، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة المساعدات البالغة 18 مليار يورو على شكل قروض لأوكرانيا في عام 2023.

الاتحاد الأوروبي
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روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
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