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أفغانستان.. 3 منظمات تستأنف عملها جزئياً بمشاركة موظفات

أفغانستان.. 3 منظمات تستأنف عملها جزئياً بمشاركة موظفات
18 يناير 2023 01:51

كابول (وكالات)

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استأنفت 3 منظمات غير حكومية نشاطها جزئياً بمشاركة موظفات في أفغانستان، بعد تلقّي ضمانات من سلطات طالبان بأنّ النساء يمكنهن مواصلة العمل في قطاع الصحة.
وكانت وزارة الاقتصاد الأفغانية أعلنت في 24 ديسمبر منع النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية.
وعلى الفور، أعلنت عدّة منظمات غير حكومية، بما في ذلك «لجنة الإنقاذ الدولية» و«أنقذوا الأطفال» و«كير» وقف نشاطاتها في البلاد، احتجاجاً على هذا القرار.
غير أنّ هذه المنظمات استأنفت في الأيام الأخيرة تقديم مساعدات في قطاعي الصحة والغذاء بمشاركة موظفاتها في عدد من المناطق.
وقالت المسؤولة في «لجنة الإنقاذ الدولية» سميرة سيد رحمن: «استأنفنا نشاطاتنا في قطاع الصحة مع موظفات» في 4 مناطق.
وأضافت المنظمة في بيان: «نواصل المناقشات مع السلطات الإقليمية لاستئناف الأنشطة الصحية والغذائية في مناطق أخرى».
وتعمل نحو 1260 منظمة غير حكومية في البلاد وفق وزارة الاقتصاد، وتوظف آلاف النساء في مناصب أساسية، سواء في برامج المعونة الغذائية أو في مجالات الصحة والتعليم.

أفغانستان
حركة طالبان
طالبان
النساء الأفغانيات
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