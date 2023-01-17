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كيسنجر يعلّق على الأزمة الأوكرانية

كيسنجر يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي
18 يناير 2023 00:37

قال وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، الثلاثاء، إن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يمكن أن «يكون»نتيجة ملائمة" للأزمة الحالية، بينما أكد مجددا دعوته إلى حل تفاوضي.

جاءت تصريحات كيسنجر (99 عاما) خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس في سويسرا.

وقد خفف كيسنجر، وهو معارض منذ فترة طويلة لانضمام أوكرانيا إلى الحلف، من موقفه بشأن هذه القضية في الشهور الأخيرة الماضية.

ونقلت وسائل الإعلام عن كيسنجر، الذي شغل في السابق أيضا منصب مستشار الأمن القومي الأميركي، قوله إنه يرى أنه يتعين أن يتم الإبقاء على الحوار مع روسيا بينما تستمر الأزمة، بهدف إنهاء القتال إذا تمكنت أوكرانيا من استعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ فبراير الماضي.

وأكد المسؤول الأميركي الأسبق أهمية السماح لروسيا بالانضمام مجددا إلى النظام الدولي. وقال كيسنجر إنه يجب أن تتخذ الولايات المتحدة والصين خطوات محددة وملموسة لتحسين العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. وعلى المدى البعيد، قال إن واشنطن وبكين يجب أن تزنا مخاطر الأزمة بين دولتين تمتلكان أسلحة نووية وتقومان أيضا بتطوير قدرات للذكاء الاصطناعي.

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المصدر: د ب أ
هنري كيسنجر
الأزمة الأوكرانية
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