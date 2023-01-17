الأربعاء 18 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

انتشال 71 جثة من حطام الطائرة المنكوبة في نيبال

فرق إنقاذ تتفقد ركام الطائرة المنكوبة في نيبال
18 يناير 2023 00:23

انتشلت فرق البحث والإنقاذ، الثلاثاء، جثتين أخريين من موقع تحطم الطائرة النيبالية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي المؤقت للقتلى إلى 71 شخصاً.

وقالت شركة الطيران، إن البحث لا يزال جارياً عن آخر شخص مفقود في رحلة تابعة لشركة «يتي» الجوية المنكوبة التي حلقت من العاصمة كاتماندو وعلى متنها 68 راكباً وأربعة من أفراد الطاقم.

كانت الطائرة «إيه تي أر72-» على بعد دقائق فقط من الهبوط، صباح الأحد، في مطار أقيم حديثاً عندما سقطت في مضيق نهر «سيتي» بالقرب من مدينة بوخارا السياحية.

وقال تيك بهادور كيه سي، وهو مسؤول محلي، إن التضاريس الوعرة ومستوى المياه في نهر «سيتي» وسوء الأحوال الجوية تسبب بعض التأخير في البحث.

وفي غضون ذلك، بدأت السلطات في إعادة الجثث إلى عائلاتها.

وذكر رام لاميشان، مدير محطة شركة الطيران في بوخارا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «لقد حددنا بالفعل هويات 22 جثة، بينما سيتم تسليم الجثث المتبقية إلى العائلات بعد عملية تحديد الهوية».

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيسة النيبال بضحايا تحطم طائرة الركاب
نيبال تكشف معلومات عن أسباب تحطم الطائرة المنكوبة
المصدر: د ب أ
نيبال
تحطم طائرة
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
عربي ودولي
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
اليوم 08:22
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
اليوم 08:16
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: الإمارات أكثر قوة وتصميماً على مواصلة مسيرتها التنموية
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©