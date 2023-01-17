الأربعاء 18 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

219 زلزالاً تضرب السلفادور

219 زلزالاً تضرب السلفادور
18 يناير 2023 01:51

سان سلفادور (رويترز) 

أخبار ذات صلة
موجة من الزلازل في السلفادور تخلف أضراراً كبيرة

قالت حكومة السلفادور إن ما لا يقل عن 130 منزلاً تأثرت بموجة من النشاط الزلزالي، وأعلنت السلطات رصد 219 زلزالاً منذ ظهر الأحد حتى صباح الاثنين الماضيين.
ولم ترد أنباء عن وفيات، لكن الهزات تسببت في نقل أكثر من 12 شخصاً إلى ملاجئ إيواء، بعدما ألحقت أضراراً بمنازل وتسببت في 20 انهياراً أرضياً، مما دفع مسؤولين إلى إعلان حالة التأهب القصوى لبلدات تابعة لإدارة منطقة أهواشابان، وهي مركز النشاط الزلزالي.
وقال لويس أمايا مدير وكالة الحماية المدنية في السلفادور: نعمل على مسح للمنازل من أجل تلبية احتياجات السكان.

السلفادور
الزلازل
رصد الزلازل
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
عربي ودولي
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
اليوم 08:22
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
اليوم 08:16
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: الإمارات أكثر قوة وتصميماً على مواصلة مسيرتها التنموية
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©