219 زلزالاً تضرب السلفادور

سان سلفادور (رويترز)

قالت حكومة السلفادور إن ما لا يقل عن 130 منزلاً تأثرت بموجة من النشاط الزلزالي، وأعلنت السلطات رصد 219 زلزالاً منذ ظهر الأحد حتى صباح الاثنين الماضيين.

ولم ترد أنباء عن وفيات، لكن الهزات تسببت في نقل أكثر من 12 شخصاً إلى ملاجئ إيواء، بعدما ألحقت أضراراً بمنازل وتسببت في 20 انهياراً أرضياً، مما دفع مسؤولين إلى إعلان حالة التأهب القصوى لبلدات تابعة لإدارة منطقة أهواشابان، وهي مركز النشاط الزلزالي.

وقال لويس أمايا مدير وكالة الحماية المدنية في السلفادور: نعمل على مسح للمنازل من أجل تلبية احتياجات السكان.