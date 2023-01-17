نشرت منظمة السياحة العالمية، اليوم الثلاثاء، توقعات متفائلة بشأن السياحة على مستوى العالم بعد التأثر الشديد بسبب جائحة «كورونا» على مدى السنوات الماضية.
وقالت المنظمة، في تقريها، إن عدد السياح الأجانب في العالم خلال عام 2022 تضاعف مقارنة بالعام الذي سبقه، وتوقعت أن يعود العدد إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» في 2023 بفضل رفع القيود عن السفر.
وبلغ عدد السياح في العالم 917 مليوناً في 2022 مقابل 455 مليوناً في السنة السابقة على ما أوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ من العاصمة الإسبانية مدريد مقراً لها.
ورأت المنظمة أن النتائج «أقوى مما كان متوقعاً».
وفي حين كان عدد السياح في العالم العام الماضي يشكل 63 % فقط من المستوى المسجل في 2019 قبل جائحة «كوفيد-19»، توقعت منظمة السياحة العالمية أن يشكل عددهم 80 إلى 95 % في 2023.
وجاء في تقرير المنظمة أنه «بالنظر إلى المستقبل، يتوقع أن تعزز السياحة العالمية تعافيها في 2023 مدعومة بالطلب، لا سيما من آسيا والمحيط الهادئ مع انفتاح الأسواق والوجهات» السياحية.
وسجلت أوروبا، وهي الوجهة السياحية الأكبر في العالم، وصول 585 مليون سائح العام الماضي ما يشكل 80 % تقريباً من مستويات ما قبل «الجائحة».
إلا أن القارتين الأفريقية والأميركية استعادتا 65 % من عدد الزوار مقارنة بمرحلة ما قبل الوباء في حين بلغت النسبة 23 % فقط في منطقة المحيط الهادئ بسبب القيود الأكثر صرامة المفروضة في إطار مكافحة «الجائحة».