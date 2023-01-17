الأربعاء 18 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

توقعات متفائلة بشأن السياحة على مستوى العالم

سياح يزورون معلما في كمبوديا
17 يناير 2023 23:05

نشرت منظمة السياحة العالمية، اليوم الثلاثاء، توقعات متفائلة بشأن السياحة على مستوى العالم بعد التأثر الشديد بسبب جائحة «كورونا» على مدى السنوات الماضية.

وقالت المنظمة، في تقريها، إن عدد السياح الأجانب في العالم خلال عام 2022 تضاعف مقارنة بالعام الذي سبقه، وتوقعت أن يعود العدد إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» في 2023 بفضل رفع القيود عن السفر.

وبلغ عدد السياح في العالم 917 مليوناً في 2022 مقابل 455 مليوناً في السنة السابقة على ما أوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ من العاصمة الإسبانية مدريد مقراً لها.

ورأت المنظمة أن النتائج «أقوى مما كان متوقعاً».

وفي حين كان عدد السياح في العالم العام الماضي يشكل 63 % فقط من المستوى المسجل في 2019 قبل جائحة «كوفيد-19»، توقعت منظمة السياحة العالمية أن يشكل عددهم 80 إلى 95 % في 2023.

وجاء في تقرير المنظمة أنه «بالنظر إلى المستقبل، يتوقع أن تعزز السياحة العالمية تعافيها في 2023 مدعومة بالطلب، لا سيما من آسيا والمحيط الهادئ مع انفتاح الأسواق والوجهات» السياحية.

وسجلت أوروبا، وهي الوجهة السياحية الأكبر في العالم، وصول 585 مليون سائح العام الماضي ما يشكل 80 % تقريباً من مستويات ما قبل «الجائحة».

إلا أن القارتين الأفريقية والأميركية استعادتا 65 % من عدد الزوار مقارنة بمرحلة ما قبل الوباء في حين بلغت النسبة 23 % فقط في منطقة المحيط الهادئ بسبب القيود الأكثر صرامة المفروضة في إطار مكافحة «الجائحة».

أخبار ذات صلة
«ملتقى أم القيوين للسياحة» ينطلق اليوم لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بالقطاع
الصين: الحياة عادت إلى طبيعتها بعد جائحة «كورونا»
المصدر: آ ف ب
السياحة
جائحة كورونا
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
عربي ودولي
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
اليوم 08:22
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
اليوم 08:16
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: الإمارات أكثر قوة وتصميماً على مواصلة مسيرتها التنموية
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©