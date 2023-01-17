بوتين يدلي بتصريحات عن الاقتصاد الروسي

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بتصريحات بشأن اقتصاد بلاده في عام 2022.
وقال إن اقتصاد بلاده انكمش 2.5 في المئة على الأرجح في 2022 لكن أداءه كان أفضل مما توقعه معظم الخبراء، وإن الفضل في ذلك يرجع جزئياً إلى جودة المحصول.
وأضاف بوتين، الذي أدلى بالتصريحات خلال اجتماع مع كبار المسؤولين ومنهم وزير المالية ورئيس البنك المركزي، إن استيعاب روسيا الآن للتحديات الاقتصادية التي تواجهها أفضل مما كان عليه بعد تصعيد العقوبات الغربية لأول مرة عقب الأزمة في أوكرانيا.
وقال، في تصريحات بثها التلفزيون «اتضح أن النشاط الفعلي أفضل مما توقعه الخبراء».
وأوضح «توقع بعض الخبراء في بلدنا، ناهيك عن الأجانب، انخفاضا (للناتج المحلي الإجمالي) بنسبة عشرة بالمئة و15 بالمئة أو حتى 20 بالمئة. ومن المتوقع الآن أن ينكمش (الاقتصاد) 2.5 بالمئة بالنسبة للعام بأكمله».
وتقول روسيا، إن اقتصادها مرن، وإن العقوبات ارتدت على الغرب من خلال زيادة التضخم وأسعار الطاقة.
وقال بوتين «شكراً للرب، لقد حققنا نتائج جيدة في الزراعة... من الضروري السماح لهذا القطاع بتحقيق أرباح».
وقال البنك المركزي، إن روسيا سجلت فائضاً قياسياً في الحساب الجاري العام الماضي بعد أن أدى تراجع الواردات والأرباح القوية لواردات النفط والغاز إلى تدفق 227 مليار دولار أميركي من السيولة النقدية إلى البلاد.