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تعيين وزير جديد للدفاع في ألمانيا

بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الألماني الجديد
17 يناير 2023 22:04

عينت الحكومة الألمانية بوريس بيستوريوس، وزيرا جديدا للدفاع، اليوم الثلاثاء، بعد استقالة كريستينه لامبريشت من المنصب أمس الاثنين.

يأتي تعيين الوزير الجديد قبل مؤتمر يوم الجمعة في القاعدة العسكرية الأميركية في «رامشتاين» بألمانيا حول خطط الدول الغربية لتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.

وألمانيا حذرة حتى الآن بخصوص الموافقة على إرسال دبابات «ليوبارد» الثقيلة إلى أوكرانيا. وتحتاج دول أخرى لديها هذه الدبابات أيضا إلى موافقة برلين قبل نقلها إلى دولة أخرى.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في بيان «هناك قرارات مهمة يتعين اتخاذها في المدى القريب، لا سيما المسألة الملحة المتعلقة بكيفية استمرارنا في دعم أوكرانيا».

وأضاف «ألمانيا تتحمل مسؤولية هنا ولديها مهام رئيسية يتعين إنجازها».

ومن المتوقع أن يستضيف وزير الدفاع الجديد نظيره الأميركي لويد أوستن في برلين يوم الخميس.

وكان بيستوريوس، البالغ من العمر 62 عاما، يشغل منصب وزير الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى منذ عام 2013، وعمل مع القوات المسلحة بموجب منصبه.

ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس وزير الدفاع الجديد بأنه صديق وسياسي جيد.

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المصدر: رويترز
وزير الدفاع
بوريس بيستوريوس
ألمانيا
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