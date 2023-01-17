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ارتفاع عدد قتلى مبنى سكني تعرض للقصف في دنيبرو

فرق إنقاذ عند المبنى السكني الذي تعرض للقصف في دنيبرو
17 يناير 2023 21:21

ارتفعت حصيلة قتلى المبنى السكني، الذي استهدفه قصف في مدينة دنيبرو الأوكرانية، إلى 44 قتيلا اليوم الثلاثاء.

وأعلنت خدمات الإنقاذ الأوكرانية انتهاء عمليات "البحث والإنقاذ" في أنقاض المبنى الذي دمره قصف السبت.

وقالت خدمات الإنقاذ على تطبيق تلغرام "انتهت عمليات البحث والإنقاذ في موقع الضربة الصاروخية في مدينة دنيبرو".

وبين القتلى خمسة أطفال، فيما أصيب 79 شخصا بينهم 16 طفلا وما زال 20 شخصا في عداد المفقودين بعد ثلاثة أيام من الضربة.

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 40 شخصا في المبنى المنهار.

ونفت روسيا أي دور لها في قصف المبنى السكني، محمّلة الجانب الأوكراني مسؤوليته. وتحدّث دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئاسة الروسية عن "مأساة" قد تكون نجمت عن نيران المضادات الجوية الأوكرانية.

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المصدر: وكالات
قصف
مدينة دنيبرو
صاروخ
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