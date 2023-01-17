سبعة قتلى بانفجار في مدينة روسية قرب أوكرانيا

قُتل سبعة أشخاص على الأقل بانفجار ذخيرة ناجم عن تفجير عرضي لقنبلة يدوية في منطقة بيلغورود الروسية قرب الحدود الأوكرانية، على ما أوردت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء. وانتشلت جثث أربعة أشخاص اعتبروا في عداد المفقودين بعد الحادث، كما نقلت الوكالة عن ناطق باسم أجهزة الطوارئ. وأضاف المصدر نفسه أن "عدد الضحايا يرتفع بذلك إلى سبعة". وعقب الانفجار، الذي وقع السبت في مقر عسكريين في منطقة بيلغورود، نقلت وسائل إعلام روسية عن عناصر إنقاذ، مقتل ثلاثة وفقدان ثمانية أشخاص. وبحسب "انترفاكس"، فجّر رقيب في الجيش "عن غير قصد" قنبلة يدوية في عنبر للنوم، ما تسبب في انفجار ذخيرة واندلاع حريق. وأكّدت وسائل إعلام روسية، أن جميع الضحايا كانوا جنودا.