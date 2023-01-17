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الجيش الصومالي يقتل عشرات الإرهابيين في هجوم

الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود يشارك في مظاهرة مناهضة لحركة الشباب في مقديشو
17 يناير 2023 17:10

قتل عشرات العناصر من حركة الشباب الإرهابية في الصومال خلال هجوم، حسبما أفاد قائد قوات محلية، غداة إعلان الحكومة استعادة مدينة استراتيجية.

وقال محمد عثمان قائد قوات محلية إن الإرهابيين "فجروا مركبة محمّلة بالمتفجّرات ثم هاجموا معسكراً للجيش في هوادلي" على بعد 60 كيلومتراً شمالي العاصمة مقديشو.

وأكد عثمان "قُتل عشرات الإرهابيين".

وأوضح إدريس حسن، المقيم في مدينة مجاورة، أن "الهجوم بدأ بانفجار قوي قبل اندلاع مواجهة مباشرة (مع الجيش) في هوادلي".

وأضاف حسن "هناك ضحايا".

وقال أحمد محمود، قائد الجيش الصومالي "يمكنني أن أؤكد أنه تم صد الإرهابيين وأن الجيش الصومالي يسيطر على المنطقة بشكل كامل".

وأشار قائد القوات المحلية إلى مقتل 11 عنصراً من الجيش.

كانت حكومة الرئيس حسن الشيخ محمود، التي وعدت بشن "حرب شاملة" ضد هذه الجماعة الإرهابية، أرسلت قوات من الجيش، بما في ذلك قوات خاصة، في سبتمبر لطرد الحركة المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وسمحت هذه الحملة، التي تساندها قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال وضربات جوية أميركية، باستعادة مناطق شاسعة في ولايتين في وسط البلاد هما هيرشابيل وغالمودوغ.

كذلك استعاد الجيش الصومالي، أمس الاثنين، مدينة هارارديري الساحلية الاستراتيجية الواقعة على بعد 500 كيلومتر شمال مقديشو.

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المصدر: آ ف ب
الصومال
حركة الشباب
هجوم إرهابي
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