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الناتو يزيد مراقبته لنشاط روسيا العسكري

طائرة مراقبة تابعة لحلف الناتو
17 يناير 2023 16:48

تصل طائرات مراقبة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى رومانيا، اليوم، لتعزيز الجناح الشرقي للحلف العسكري والمساعدة في مراقبة النشاط العسكري الروسي.

وأعلن الحلف، الأسبوع الماضي، أنه سينشر طائرات المراقبة المزودة بنظام الإنذار والمراقبة المحمول جوا في بوخارست، حيث ستبدأ رحلات استطلاع بشكل حصري فوق أراضي الدول الأعضاء بالحلف.

ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، عزز الحلف حضوره الجوي في شرق أوروبا ودول البلطيق، بما يشمل الطائرات المقاتلة وطائرات المراقبة وطائرات النقل.

وتنتمي الطائرات، التي تُنشر في رومانيا، إلى سرب يتألف من 14 طائرة مراقبة تابعة للحلف غالبا ما تكون في ألمانيا. وسينشر الحلف نحو 180 فردا عسكريا لدعم الطائرات.

وقالت أوانا لونجيسكو المتحدثة باسم الحلف، في بيان صادر يوم 12 يناير الجاري "يجب ألا يكون ثمة شك في عزم حلف شمال الأطلسي على حماية كل شبر من أراضي الحلفاء والدفاع عنها".

وأضافت "يمكن للمراقبة بنظام الإنذار والمراقبة المحمول جوا تحديد الطائرات على بعد مئات الكيلومترات، ما يجعلها إحدى القدرات الرئيسية في قوة ردع حلف شمال الأطلسي ووضعه الدفاعي".

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المصدر: رويترز
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حلف الناتو
رومانيا
طائرات مراقبة
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