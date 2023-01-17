الأربعاء 18 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

موجة من الزلازل في السلفادور تخلف أضراراً كبيرة

زلزال شدته 5.8 درجة يضرب منطقة هندو كش بأفغانستان
17 يناير 2023 09:38

قالت حكومة السلفادور يوم الاثنين إن ما لا يقل عن 130 منزلا تأثرت بموجة من النشاط الزلزالي في البلد الواقع بمنطقة أميركا الوسطى، مما تسبب في نقل أكثر من 12 شخصا إلى ملاجئ إيواء.

وأعلنت السلطات رصد 219 زلزالا منذ ظهر الأحد حتى صباح الاثنين.

ولم ترد أنباء عن وفيات، لكن الهزات ألحقت أضرارا بمنازل وتسببت فيما لا يقل عن 20 انهيارا أرضيا، مما دفع بمسؤولين إلى إعلان حالة التأهب القصوى لبلدات تابعة لإدارة منطقة أهواشابان، وهي مركز النشاط الزلزالي.

وقال لويس أمايا مدير وكالة الحماية المدنية في السلفادور خلال مؤتمر صحفي "نعمل على مسح للمنازل من أجل تلبية احتياجات السكان".

وقال خبراء في قطاع الحماية المدنية إن أكبر زلزال وقع في الساعة 5:07 مساء يوم الأحد (بالتوقيت المحلي) بقوة 5.1 درجة وعلى عمق تسعة كيلومترات في بلدية سان لورينزو.

ووصلت طواقم إلى الموقع يوم الاثنين لإزالة الأنقاض، فيما أقامت السلطات ثمانية ملاجئ طوارئ في المنطقة.

أخبار ذات صلة
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
219 زلزالاً تضرب السلفادور
المصدر: وكالات
الزلازل
زلزال
السلفادور
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
عربي ودولي
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
اليوم 08:22
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
اليوم 08:16
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: الإمارات أكثر قوة وتصميماً على مواصلة مسيرتها التنموية
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©