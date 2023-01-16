إحباط تحركات إرهابية تهدد سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر

عدن (الاتحاد)

أحبطت القوات اليمنية المشتركة، أمس، تحركات مكثفة لميليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الميليشيات الحوثية عاودت محاولاتها استحداث خنادق وأنفاق من بين المزارع في منطقتي «الفازة والجبلية» الواقعتين في الشريط الساحلي لمديرية «التحيتا» جنوب الحديدة.

وأوضح أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات وانتشار الميليشيات، وسرعان ما تم التعامل معها بحزم، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في الأهداف المرصودة التابعة لما تُسمى «القوات البحرية»، التابعة للميليشيات الإرهابية، وإجبار عناصرها على التراجع بعد وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوفها. وتُعد هذه هي المحاولة الثانية للميليشيات في ذات المنطقة وفي أقل من شهرين.

وفي سياق متصل، أحبط الجيش اليمني بمحافظة تعز، أمس، محاولة تسلل لعناصر ميليشيات الحوثي في جبهة «الشقب» جنوب شرق المدينة.

وأفاد مصدر عسكري في محور تعز، أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل للميليشيات بجبهة «الشقب» بمديرية «صبر الموادم» وأجبرتها على التراجع، في حين شهد محيط «جبل هان» غرب المدينة اشتباكات متقطعة، وكذلك جبهة «حذران» غرباً و«عصيفرة» شمالاً و«كلابة» و«وادي صالة» و«التشريفات» شرقاً.

وفي سياق آخر، اقتحمت ميليشيات الحوثي شركة أنظمة إلكترونية خاصة تعمل في مجال أنظمة المتابعة لمشاريع المنظمات الإنسانية والإغاثية في العاصمة صنعاء، ونهبت كل محتوياتها، عقب اختطاف عدد من موظفيها بمن فيهم مدير الشركة.

وقالت مصادر إعلامية، إن عشرات المسلحين الحوثيين الملثمين دهموا شركة «برودجي سيستم»، وتسببوا بحالة خوف وفزع لكافة الموظفين عقب كسر‏ الأبواب بقوة السلاح. كما نقلت عن مصادر محلية، قولها، إن المسلحين قاموا باعتقال عدد من الموظفين، وعلى رأسهم مدير الشركة، ورؤساء الأقسام، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، ومصادرة كافة الأجهزة التي تحتوي على معلومات النازحين والمتضررين من الحرب.