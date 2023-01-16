لبنان.. ميقاتي يدعو إلى جلسة حكومية طارئة لبحث تمويل شراء الوقود

دينا محمود (بيروت، لندن)

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، أمس، مجلس الوزراء لعقد جلسة غداً الأربعاء، لمناقشة جملة أمور عاجلة وطارئة من بينها تمويل الوقود لمحطات الكهرباء في البلاد.

وكان الاجتماع متوقعاً منذ عدة أيام، حيث اضطرت شركة كهرباء لبنان إلى خفض إنتاج الكهرباء بشكل كبير، الأسبوع الماضي، بسبب نقص الوقود، مما تسبب في توترات سياسية.

وفيما تتجه شعوب العالم إلى مصادر الطاقة المتجددة من أجل الحفاظ على البيئة، يسعى اللبنانيون جاهدين إلى توفير الكهرباء بشتى الطرق والوسائل.

ولذا فإذا رصدت وأنت تجول في شوارع بيروت وغيرها من المدن اللبنانية وحتى القرى، ما يُعرف بـ «ألواح الطاقة الشمسية»، وهي تغطي أسطح العديد من الأبنية والمنازل، فلا تحسبن أن الأمر يعود لوعي بيئي، بقدر ما يرتبط بحالة التحلل الشاملة، التي تضرب الدولة اللبنانية، ما جعلها عاجزة عن أداء الغالبية العظمى، من واجباتها ومهامها الرئيسة.

وفي مقدمة هذه المهام، توفير الخدمات الأساسية للبنانيين، وعلى رأسها خدمة التيار الكهربائي، التي تنقطع لساعات طويلة يومياً، على وقع تقلص قدرة مصرف لبنان المركزي على تأمين الضمانات الكافية لتمويل عقود توريد الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وتفيد التقديرات، بأن نصف الدين الداخلي في لبنان، الذي يصل إلى نحو 85 مليار دولار أميركي، ناجم عما خصصته السلطات من تمويل لقطاع إنتاج الكهرباء، على مدى سنوات طويلة، رغم أن نتائج ذلك ليس ملموساً، بأي شكل في الشارع اللبناني.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة، التي أوقعت لبنان في «حالة سقوط حر» لا تبدو لها نهاية، ارتفعت تكاليف استهلاك الكهرباء، بشكل هائل، لتصل قيمة الفاتورة الشهرية للشخص العادي، إلى قرابة نصف متوسط راتبه تقريباً.

في الوقت نفسه، ورغم شبح الظلام الدامس الذي بات يهدد ملايين اللبنانيين بشكل متزايد، فشلت حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي حتى الآن، في إيجاد حلول للأزمة، التي تشكل إحدى تبعات الانهيار المالي، الذي يعصف بالبلاد منذ سنوات، وبلغ ذروته اعتباراً من أكتوبر 2019، ما أدى وقتذاك لاندلاع انتفاضة شعبية غير مسبوقة، طالبت بتفكيك المنظومة الحاكمة، وفي القلب منها ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، من أجل إنهاء عقود من الفساد وسوء الإدارة.

وبحسب متابعين للشأن اللبناني، تفاقمت مشكلة الكهرباء على نحو أكبر، مع نضوب احتياطيات النقد الأجنبي، وانهيار قيمة الليرة بنسبة تفوق 90 % خلال السنوات القليلة الماضية، ما قاد إلى أن تتأرجح الحكومات المتعاقبة على حافة الإفلاس، بما أفضى في نهاية المطاف، إلى نفاد الوقود من محطات التوليد بشكل كامل تقريباً.

وفي غمار هذه الظروف المأساوية وتردي الأوضاع المعيشية، بدأ الاتجاه يتزايد نحو اللجوء إلى تركيب الألواح الشمسية، بعدما أدرك الكثير من اللبنانيين، أنه ليس بوسعهم، تحمل تكاليف شراء المولدات التي تعمل بوقود الديزل، أو حتى استئجارها.