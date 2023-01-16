الجيش الصومالي يحرر مدينتين استراتيجيتين

أحمد شعبان (مقديشو، القاهرة)

حرر الجيش الصومالي مدعوماً من العشائر المسلحة على مدينتين استراتيجيتين وسط البلاد من قبضة حركة «الشباب» الإرهابية، فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن القضاء على الإرهاب في الصومال لا يتم إلا بالمواجهة العسكرية والحصار الاقتصادي، مشيرين إلى أن العام الحالي هو عام انحسار الإرهاب.

وقال وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد جامع، في تصريح صحفي: إن الجيش تمكن بدعم من العشائر المسلحة من استعادة مدينة «حرر طيري» المطلة على المحيط الهندي بعد انسحاب مقاتلي «الشباب» منها. وأضاف أن الجيش بدأ عمليات تمشيط واسعة داخل المدينة لتأمينها، والتأكد من خلوها من مفجرات يعتقد أن مسلحي «الشباب» زرعوها قبل انسحابهم. ومدينة «حرر طيري» كانت تخضع لسيطرة «الشباب» منذ 10 سنوات، ونظراً لأنها مطلة على المحيط الهندي كانت تستخدمها الحركة كمنفذ بحري لها لاستيراد الأسلحة واستقبال المقاتلين الأجانب.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الصومالي، إن الجيش تمكن من استعادة مدينة «جلعد» بإقليم «جلجدود» في ولاية «جلمدغ» وسط البلاد من قبضة الإرهابيين.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الصومالي، أمس، تحييد 23 عنصراً من حركة «الشباب» في عملية استباقية جنوبي البلاد. وقال رئيس الأركان الصومالي الفريق ادوى يوسف راغي، إن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الإفريقية «أتميس» نفذت عملية أمنية استباقية ضد مقاتلي «الشباب» في بلدة «دنو» بإقليم «شبيلى السفلى» جنوبي البلاد.

وأضاف أن القوات المشتركة شنت العملية بعد تلقيها معلومات حول استعداد مقاتلي «الشباب» لشن هجوم على مركز عسكري حكومي في البلدة، دون توضيحه. وأشار رئيس الأركان إلى أن العملية أسفرت عن تحييد 23 من عناصر «الشباب»، فيما صادرت القوات عتاداً عسكرياً كان بحوزتهم.

وتشهد الحركة الإرهابية التابعة لتنظيم «القاعدة»، انحساراً وضعفاً خلال الفترة الحالية في ظل التقدم المستمر للجيش وتحرير الكثير من المناطق المدن ذات الموقع الاستراتيجي والقضاء على أعداد كبيرة من عناصرها.

وأكد منير أديب الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي على أن الجيش الصومالي استطاع تحقيق عدد من الانتصارات وإلحاق الهزائم بحركة «الشباب»، معتبراً أن ذلك يبشر على المدى القريب والبعيد في الحد من قدراتها عسكرياً، ومن ثم التأثير عليها اقتصادياً، مما يؤدي في النهاية إلى القضاء عليها بشكل كامل.

وقال أديب في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الحكومة الصومالية تستهدف القضاء على الحركة ووقف التمويل الذي يصلها، ودعم مؤسسات الحكومة، لأنها القادرة والكفيلة بالقضاء على الإرهاب بشكل كامل، مشيراً إلى أن الهدف من تصريحات الرئيس الصومالي وضع أولوية القضاء على الإرهاب، وإعطاء النجاحات التي تحققت أملاً في الحد من نشاط الحركة في عام 2023، وإمكانية القضاء عليها ربما خلال فترة وجيزة.