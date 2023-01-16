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الأمم المتحدة: السلام والاستقرار ضروري لإعادة الإعمار في ليبيا

الأمم المتحدة: السلام والاستقرار ضروري لإعادة الإعمار في ليبيا
17 يناير 2023 02:02

حسن الورفلي (بنغازي)

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قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، إن استعادة الاستقرار وإعادة شرعية المؤسسات في ليبيا أمر ضروري لإعادة إعمار المدن المدمرة.
جاء ذلك في تغريدة عبر «تويتر»، عقب جولة أجراها باتيلي في مدينة سرت، التي وصلها في وقت سابق أمس الأول، لرعاية اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».
وانطلقت في سرت اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة أمس الأول، لبحث توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، واختتمت أعمالها أمس.
وأضاف: «استعادة السلام والاستقرار وإعادة شرعية المؤسسات في ليبيا أمر في غاية الضرورة لكي تتاح الفرصة لإعادة إعمار المدن التي دمرت مثل مدينة سرت وتعويض الشركات والأفراد بشكل منصف وتفعيل الخدمات الاجتماعية بشكل كامل وإعادة الروح في العلاقات السلمية بين المواطنين في ربوع البلاد».

الأمم المتحدة
ليبيا
الأزمة الليبية
سرت
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