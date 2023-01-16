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السودان.. قبائل النيل الأزرق توقع اتفاقاً لـ«وقف النزاعات»

السودان.. قبائل النيل الأزرق توقع اتفاقاً لـ«وقف النزاعات»
17 يناير 2023 02:06

الخرطوم (الاتحاد)

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وقّعت قبائل إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، «اتفاقاً إطارياً» لوقف النزاع القبلي الذي أسفر عن قتلى وجرحى خلال الشهور الماضية. وجرت مراسم التوقيع، مساء أمس الأول، وحضرها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وعضو المجلس مالك عقار، وحاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي، وفق مراسل الأناضول. وأدت الاشتباكات القبلية التي وقعت في ولاية النيل الأزرق طوال عام 2022، إلى وقوع مئات القتلى والجرحى، فضلاً عن نزوح الآلاف. ونص الاتفاق على نبذ العنف بجميع أشكاله وحلّ النزاعات القبلية بالطرق السلمية ووقف خطاب الكراهية والاستقطاب العرقي. وشدد على «احتكام الأطراف الموقّعة إلى آلية من الإدارة الأهلية والقوانين المعمول بها في البلاد».
وبموجب الاتفاق، توافقت الأطراف الموقعة على «عدم حماية المجرمين أو التستر على الخارجين عن القانون، مع الالتزام بعدم إغلاق الطرق والمعابر». كما أوصى بـ«ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من المجموعات المتنازعة معنية بجمع السلاح من المدنيين وحصره لدى القوات النظامية».

السودان
النيل الأزرق
العنف القبلي
عبد الفتاح البرهان
مالك عقار
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