أنقرة: على السويد الإيفاء بتعهداتها للانضمام إلى «الناتو»

الأناضول (الاتحاد)

قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ إنه يتعين على السويد الإيفاء بتعهداتها إن كانت ترغب بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتطرق بوزداغ إلى الاستفزازات التي يقوم بها أنصار تنظيم «بي كي كي» الإرهابي في السويد، مؤكداً أنها من شأنها إلحاق الضرر بالعلاقات التركية السويدية.

وذكر أنه يتعين على استوكهولم الوفاء بالتعهدات المقدمة لأنقرة في إطار المذكرة الثلاثية المبرمة بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن عضوية البلدين الأخيرين في «الناتو»، مضيفاً​​​​​​​ «إن كانت السويد ترغب في الانضمام إلى الناتو فعليها أن تفي بتعهداتها».

وشدد على أنه يتوجب على السويد إلقاء القبض على الضالعين في العمل الاستفزازي الأخير الذي استهدف الرئيس رجب طيب أردوغان، وتقديمهم إلى العدالة، لافتا إلى عدم قيام السويد بتسليم الإرهابيين المطلوبين لتركيا حتى اليوم.​​​​​​​

والخميس الفائت، تجمع عدد من أنصار التنظيم الإرهابي أمام مبنى البلدية التاريخي في استوكهولم، وعلقوا دمية تصور الرئيس التركي أردوغان على عمود قرب المبنى.