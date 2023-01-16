الثلاثاء 17 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أنقرة: على السويد الإيفاء بتعهداتها للانضمام إلى «الناتو»

وزير العدل التركي بكر بوزداغ
17 يناير 2023 02:04

الأناضول (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تركيا تحدد شرطاً لقبول انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
تعليق حركة السفن مؤقتًا في مضيق البوسفور

قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ إنه يتعين على السويد الإيفاء بتعهداتها إن كانت ترغب بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتطرق بوزداغ إلى الاستفزازات التي يقوم بها أنصار تنظيم «بي كي كي» الإرهابي في السويد، مؤكداً أنها من شأنها إلحاق الضرر بالعلاقات التركية السويدية.
وذكر أنه يتعين على استوكهولم الوفاء بالتعهدات المقدمة لأنقرة في إطار المذكرة الثلاثية المبرمة بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن عضوية البلدين الأخيرين في «الناتو»، مضيفاً​​​​​​​ «إن كانت السويد ترغب في الانضمام إلى الناتو فعليها أن تفي بتعهداتها».
وشدد على أنه يتوجب على السويد إلقاء القبض على الضالعين في العمل الاستفزازي الأخير الذي استهدف الرئيس رجب طيب أردوغان، وتقديمهم إلى العدالة، لافتا إلى عدم قيام السويد بتسليم الإرهابيين المطلوبين لتركيا حتى اليوم.​​​​​​​
والخميس الفائت، تجمع عدد من أنصار التنظيم الإرهابي أمام مبنى البلدية التاريخي في استوكهولم، وعلقوا دمية تصور الرئيس التركي أردوغان على عمود قرب المبنى.

الناتو
حلف الناتو
وزارة العدل التركية
تركيا
السويد
حلف شمال الأطلسي
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
زفيريف إلى الدور الثاني في أستراليا بـ «فوز صعب»!
الرياضي
زفيريف إلى الدور الثاني في أستراليا بـ «فوز صعب»!
اليوم 16:42
محمد بن راشد: عُمان منا ونحن منهم
الإمارات
محمد بن راشد: عُمان منا ونحن منهم
اليوم 16:35
أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك المنصوري
الإمارات
أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك المنصوري
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©