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بريطانيا تحث ألمانيا على تزويد أوكرانيا بدبابات متطورة

جنود أوكرانيا يطلقون قذائف
17 يناير 2023 01:06

حثت بريطانيا ألمانيا، الاثنين، على السماح بتزويد أوكرانيا بدبابات من طراز "ليوبارد"، مؤكدة أنها بذلك يمكن أن تفتح باب الدعم من دول أخرى.
وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أمام البرلمان «وردت أنباء عن أن بولندا حريصة جدا بكل وضوح على التبرع ببعض دبابات ليوبارد، وكذلك فنلندا».
وأضاف «كل هذا يتوقف حاليا على قرارات الحكومة الألمانية، ليس فقط على ما إذا كان الألمان سيوفرون دبابات ليوبارد الخاصة بهم، وإنما على ما إذا كانوا سيسمحون للآخرين بذلك. أدعو زملائي الألمان إلى فعل ذلك».
واستقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت، الاثنين، مع تعرض حكومتها لضغوط متزايدة للسماح للحلفاء بإرسال دبابات إلى أوكرانيا.
وقاومت ألمانيا مثل هذا التحرك حتى الآن، قائلة إنه لا ينبغي تزويد أوكرانيا بالدبابات الغربية إلا إذا كان هناك اتفاق بين حلفاء كييف الرئيسيين، خاصة الولايات المتحدة.
وردا على ذلك، قال والاس «أعلم أن هناك مخاوف داخل المؤسسة السياسية الألمانية من أنهم لا يريدون التحرك بمفردهم. حسنا، إنهم ليسوا بمفردهم».
وأعلنت بريطانيا، يوم السبت، أنها سترسل إلى أوكرانيا 14 من دباباتها القتالية المتطورة من طراز «تشالنجر 2»، بالإضافة إلى دعم مدفعي متقدم آخر في الأسابيع المقبلة.

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المصدر: وكالات
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