3 سفن حبوب تغادر موانئ أوكرانية

موسكو (وكالات)

غادرت 3 سفن، من بينها سفينة مستأجرة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، موانئ أوكرانية يوم أمس الأول، حسبما أفاد مركز التنسيق المشترك. وذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أمس، نقلاً عن المركز أن «مركز التنسيق المشترك سجل مغادرة 3 سفن موانئ أوكرانية أمس تحمل في المجمل 55 ألفاً و619 طناً مترياً من الحبوب ومنتجات غذائية أخرى بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود». وتحمل السفينة «إم في أنثيا»، المستأجرة من قبل برنامج الأغذية العالمي، 15 ألفاً و869 طناً من القمح، من أجل تقديم مساعدة إنسانية لأفغانستان. وأفاد المركز أن وجهة السفينة «إم في ديناميك إم» وتحمل 27 ألفاً و500 طن من الذرة، هي ليبيا، وأن السفينة «إم في تورك» وتحمل 12 ألفا و250 طناً من زيت عباد الشمس، تتجه نحو تركيا. وعبرت سفينتا صب الممر الإنساني البحري يوم أمس الأول في طريقها إلى موانئ أوكرانية. وقال المركز، إنه «اعتباراً من 15 يناير، بلغ إجمالي المُصدر من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى بالطن من الموانئ الأوكرانية الثلاثة 17 مليوناً و436 ألفاً و486 طناً مترياً. وبلغ عدد الرحلات في المجمل 1296 حتى الآن منها 644 رحلة قادمة و652 رحلة مغادرة».