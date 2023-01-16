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مقاتلة روسية تعترض طائرة ألمانية اقتربت من الحدود

مقاتلة سوخوي-27 الروسية
17 يناير 2023 00:56

أعلنت روسيا، الاثنين، أن مقاتلاتها اعترضت طائرة استطلاع ألمانية قالت وزارة الدفاع الروسية إنها اقتربت من حدود روسيا.

يأتي الإعلان عن الحادثة بعد ساعات قليلة على استقالة وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، وفي توقيت تُوجّه فيه دعوات متزايدة لألمانيا لتعزيز دعمها العسكري لأوكرانيا.

تطالب كييف برلين بدبابات من طراز «ليوبارد». ولم توافق برلين بعد على الطلب، علما بأن من شأن هذه الموافقة أن تفاقم توتر العلاقات بينها وبين موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان «في 16 يناير 2023، رُصد هدف جوي يقترب من الحدود الروسية بوسائل سيطرة المجال الجوي الروسي فوق بحر البلطيق».

وأضافت «(أقلعت) طائرة مقاتلة (من طراز سوخوي) سو-27 تابعة لسلاح جو البلطيق» للتحليق بمحاذاة «هذه الطائرة من طراز آر-3 سي أوريون التابعة للبحرية الألمانية».

وقال متحدث باسم البحرية الألمانية، إن الطائرة كانت في رحلة استطلاع روتينية، ثم أقلعت طائرة روسية لاعتراضها في المجال الجوي بالقرب من جيب كالينينجراد الروسي.

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المصدر: وكالات
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طائرة مقاتلة
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