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البحث عن 50 امرأة خطفهن إرهابيون في الساحل الأفريقي

نساء يتجمعن في قرية
17 يناير 2023 00:40

يستمر البحث في بوركينا فاسو عن حوالى خمسين امرأة خطفهن إرهابيون ينتمون إلى جماعات متشددة، يومي الخميس والجمعة، في شمال البلاد.

وقال رودولف سورغو المقدم في الجيش «منذ الإعلان عن اختفائهن، بدأت أعمال بحث بغية العثور على جميع الضحايا البريئات سالمات».

وأكد مصدر أمني «استخدام كل الوسائل أرضاً وجواً لإيجاد النسوة»، مؤكداً أن «الطائرات تحلق فوق المنطقة للكشف عن أي حركة مشبوهة».

خطفت النساء من منطقتين في شمال وغرب بلدة «أربيندا» في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أكد سورغو.

وأضاف «بعدما خرجن للبحث عن ثمار، اقتاد إرهابيون... الزوجات والأمهات والبنات»، إلى جهة مجهولة.

وقال أحد سكان أربيندا «نعتقد أن الخاطفين اقتادوهنّ إلى قواعدهم المختلفة».

وأكد ضابط رفيع المستوى، مقرّب من رئاسة الأركان، أن «هذه هي أول عملية خطف جماعي منذ بداية الأزمة الأمنية ويجب إدارة الوضع بشكل جيد لتجنب أي مأساة أو انتكاسة».

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المصدر: آ ف ب
بوركينا فاسو
منطقة الساحل الأفريقي
منطقة الساحل
خطف
نساء
جماعات إرهابية
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