الثلاثاء 17 يناير 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
الإمارات: السلام في اليمن مرهون بوقف الإرهاب «الحوثي»
روسيا تندد بشحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا
الوثائق السرية تفتح جبهات التحقيق على بايدن
تفاقم الخلافات بين «الديمقراطي» و«الوطني» في كردستان العراق
خبراء لـ«الاتحاد»: «الاتفاق الإطاري» خطوة على طريق إنقاذ اقتصاد السودان
إحباط تحركات إرهابية تهدد سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر
لبنان.. ميقاتي يدعو إلى جلسة حكومية طارئة لبحث تمويل شراء الوقود
السودان.. قبائل النيل الأزرق توقع اتفاقاً لـ«وقف النزاعات»
فرنسا تقدم مساهمة مالية لإنقاذ «صافر»
أنقرة: على السويد الإيفاء بتعهداتها للانضمام إلى «الناتو»
الجيش الصومالي يحرر مدينتين استراتيجيتين
الاحتياطيات الدولية لمصارف الإمارات تقفز 27.3% إلى 215 مليار دولار
الأمم المتحدة: السلام والاستقرار ضروري لإعادة الإعمار في ليبيا
«الأوراق المالية» تُحذر من التعامل مع شركات تداول غير مرخصة
«الاتحاد للطيران» إلى كوبنهاجن ودسلدورف أكتوبر المقبل
3 سفن حبوب تغادر موانئ أوكرانية
القطاع العقاري في دبي يتخطى حاجز النصف تريليون درهم خلال 2022
«طيران الإمارات» تستأنف خدماتها إلى شنغهاي وبكين
تحديثات جديدة لنظام بيوت العطلات برأس الخيمة
«دبي للسلع المتعددة» يطلق منظومةً جديدةً للتجارة الإلكترونية
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
نيبال تكشف معلومات عن أسباب تحطم الطائرة المنكوبة
فرق إنقاذ تتفقد مكان تحطم الطائرة
17 يناير 2023 00:26
كشفت السلطات في نيبال، الاثنين، معلومات أولية بشأن أسباب تحطم الطائرة المنكوبة، ما أدى إلى مقتل جميع الأشخاص على متنها وعددهم 72.
وصرح مسؤول في إدارة الطيران أن قائد الطائرة التابعة لشركة "يتي" للطيران، التي تحطمت أمس الأحد، كان يرغب في الهبوط على مدرج مختلف عن الذي كان مخصصا له في البداية.
وأضاف جاجاناث نيراولا، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني النيبالية، أنه لم ترد أي نداءات استغاثة من الطيار.
وأضاف المتحدث "لم نتلق أي بلاغات عن نداءات إغاثة قبل وقوع الحادث. كل شيء بدا طبيعياً حتى إعطاء الطائرة الإذن بالهبوط في مطار بوخارا الدولي حديث البناء".
وتابع نيراولا قائلاً إنه الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة سيسلم إلى الجيش، ثم يعرض على فريق تحقيق فى العاصمة كاتماندو في وقت لاحق.
كان منظمو عمليات الإنقاذ في نيبال قد كشفوا، الاثنين، عن العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة.
وانتشلت فرق الإنقاذ، حتى الآن، جثامين 69 راكباً رغم أنه من غير المتوقع العثور على ناجين.
أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيسة النيبال بضحايا تحطم طائرة الركاب
حداد وطني واستئناف البحث عن ناجين بعد تحطم طائرة في نيبال
المصدر: د ب أ
نيبال
تحطم طائرة
الأكثر قراءة
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
الإمارات
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الحالة الجوية
13 يناير 2023
الإمارات
شرطة أبوظبي تنقل جميع خدماتها الرقمية إلى منصة "تم"
14 يناير 2023
آخر الأخبار
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
الرياضي
زفيريف إلى الدور الثاني في أستراليا بـ «فوز صعب»!
اليوم 16:42
الإمارات
محمد بن راشد: عُمان منا ونحن منهم
اليوم 16:35
الإمارات
أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك المنصوري
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©