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نيبال تكشف معلومات عن أسباب تحطم الطائرة المنكوبة

فرق إنقاذ تتفقد مكان تحطم الطائرة
17 يناير 2023 00:26

كشفت السلطات في نيبال، الاثنين، معلومات أولية بشأن أسباب تحطم الطائرة المنكوبة، ما أدى إلى مقتل جميع الأشخاص على متنها وعددهم 72.

وصرح مسؤول في إدارة الطيران أن قائد الطائرة التابعة لشركة "يتي" للطيران، التي تحطمت أمس الأحد، كان يرغب في الهبوط على مدرج مختلف عن الذي كان مخصصا له في البداية.

وأضاف جاجاناث نيراولا، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني النيبالية، أنه لم ترد أي نداءات استغاثة من الطيار.

وأضاف المتحدث "لم نتلق أي بلاغات عن نداءات إغاثة قبل وقوع الحادث. كل شيء بدا طبيعياً حتى إعطاء الطائرة الإذن بالهبوط في مطار بوخارا الدولي حديث البناء".

وتابع نيراولا قائلاً إنه الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة سيسلم إلى الجيش، ثم يعرض على فريق تحقيق فى العاصمة كاتماندو في وقت لاحق.

كان منظمو عمليات الإنقاذ في نيبال قد كشفوا، الاثنين، عن العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة.

وانتشلت فرق الإنقاذ، حتى الآن، جثامين 69 راكباً رغم أنه من غير المتوقع العثور على ناجين.

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المصدر: د ب أ
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تحطم طائرة
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