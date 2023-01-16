«الصحة العالمية» توجه توصية إلى الصين بشأن كوفيد

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إنها أوصت بأن تراقب الصين الوفيات الزائدة بسبب كوفيد-19 للحصول على صورة أشمل لتأثير ارتفاع عدد الإصابات هناك.
وأوضحت الصين، يوم السبت، إن نحو 60 ألف شخص مصابين بكوفيد-19 توفوا في المستشفيات منذ أن تخلت عن سياسة (صفر كوفيد) الشهر الماضي.
وقالت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، في بيان رداً على سؤال بشأن الصين «توصي منظمة الصحة العالمية بمراقبة الوفيات الزائدة، مما يوفر لنا فهما أشمل لتأثير كوفيد-19».
وأضافت «هذا مهم بشكل خاص خلال فترات الزيادة الكبيرة في الأعداد عندما يكون النظام الصحي تحت ضغط كبير».
وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن موعد اجتماع آخر مع مسؤولين صينيين لم يتحدد حتى الآن بعد أن تحدث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس مع ما شياو وي مدير لجنة الصحة الوطنية الصينية في مطلع هذا الأسبوع، لكنها ستواصل العمل مع الصين لتقديم المشورة والدعم.