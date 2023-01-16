ارتفاع كبير لقتلى الصحفيين هذا العام

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، اليوم الاثنين، أنه بعد عدة سنوات من التراجع المتتالي، ارتفع عدد الصحفيين الذين قتلوا حول العالم إلى 86 من 55 في عام 2021، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 36%. وقعت وأكثر من نصف حالات القتل تلك في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. وقالت أودري أوزولاي المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، اليوم "ينبغي على السلطات مضاعفة جهودها لوضع حد لهذه الجرائم وضمان إدانة الجناة، لأن عدم المبالاة يعد عاملا رئيسيا في هذا المناخ المتسم بالعنف". وأضافت أوزولاي أن عدد العاملين في مجال الإعلام الذين قتلوا كان قد انخفض بالفعل من عام 2018 إلى عام 2021، وارتفع بصورة جوهرية مجددا الآن. وأوضحت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، أن الصحفيين لم يقتلوا أثناء أدائهم لعملهم، لكن أثناء سفرهم أو في منازلهم. وذكر تقرير المنظمة أن هذا يظهر أنه ليس ثمة مكان آمن للصحفيين حتى في أوقات فراغهم.

المصدر: د ب أ