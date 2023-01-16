لقاء مرتقب بين مسؤولين أميركيين وصينيين

تعقد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أول اجتماع مباشر لها مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي بعد غد الأربعاء في مدينة زيورخ السويسرية.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن وزارة الخزانة قولها، في بيان، إن المسؤولين "سوف يتبادلان الآراء بشأن تطورات الاقتصاد الكلي وغيرها من القضايا الاقتصادية".
وأكدت وزارة التجارة الصينية الاجتماع، اليوم الاثنين، قائلة إنه يستهدف تعزيز تنسيق السياسة المالية والاقتصادية وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينج والأميركي جو بايدن العام الماضي.
وقالت الوزارة إن فرق التجارة حافظت على "اتصال سليم".
يأتي الإعلان المفاجئ في أعقاب اجتماع عقد في نوفمبر الماضي بين بايدن وشي على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا. وكان هذا أول اجتماع مباشر بين الرئيسين وساهم في تحسن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.