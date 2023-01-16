تركيا تحدد شرطاً لقبول انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
16 يناير 2023 20:32
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على السويد وفنلندا تسليم ما يصل إلى 130 "إرهابيا" إلى تركيا قبل أن يوافق البرلمان التركي على مساعيهما للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتقدمت السويد وفنلندا، في مايو الماضي، بطلب للانضمام إلى حلف الناتو. ولكن يتعين موافقة جميع الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف على مساعيهما.
وقالت تركيا إنه يتعين على السويد، على وجه الخصوص، أن تتخذ أولا موقفا أكثر وضوحا ضد من تعتبرهم أنقرة إرهابيين.
وقال أردوغان، في تصريحات في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد "قلت.. انظروا.. إذا لم نتسلم الإرهابيين الموجودين لديكم، فلن يمرر البرلمان (الموافقة على طلب الانضمام لحلف شمال الأطلسي) أبدا"، في إشارة إلى المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده أردوغان مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في نوفمبر الماضي.
وقال أردوغان "لكي يمرر البرلمان هذا، عليكم أولا تسليم أكثر من 100 إرهابي، نحو 130 إرهابيا، إلينا".
ووقعت السويد وفنلندا اتفاقية ثلاثية مع تركيا في يونيو الماضي بهدف التغلب على الاعتراضات التي أثارتها أنقرة.
وبموجب هذه الاتفاقية، تعهد البلدان، الواقعان في شمال أوروبا، بالنظر في "طلبات الترحيل أو التسليم المعلقة لتركيا فيما يتعلق بالمشتبه بأنهم إرهابيون على وجه السرعة وبشكل كامل"، مع الأخذ في الاعتبار مطالب المخابرات التركية والالتزام بجميع القوانين الأوروبية.
وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان يوم السبت إن الوقت ينفد أمام البرلمان التركي لإقرار مساعي السويد وفنلندا للانضمام للحلف وذلك قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في مايو المقبل.
وقال رئيس الوزراء السويدي، اليوم الاثنين، إن بلاده في "وضع ملائم" للحصول على موافقة تركيا على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.