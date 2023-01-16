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الصومال يستعيد مدينتين مهمتين من حركة الشباب

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يشارك في تجمع ضد حركة الشباب
16 يناير 2023 20:17

قال وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، اليوم الاثنين، إن قوات تقودها الحكومة الصومالية استعادت مدينتين مهمتين من حركة الشباب الإرهابية على المحيط الهندي.

وأضاف نور، في مقطع بثه التلفزيون الحكومي، أن القوات استولت على مدينة «حررطيري» الساحلية وكذلك مدينة «جلعد» القريبة.

كانت «حررطيري» قاعدة رئيسية للقراصنة الذين كانوا يخطفون السفن التجارية حتى عام 2011. واحتلتها بعد ذلك حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وقال نور «تم انتزاع حررطيري وجلعد من أيدي إرهابي حركة الشباب».

وأضاف «هذا يعني أن حركة الشباب قد هُزمت. سيتم تحرير باقي المناطق قريباً».

وهذا الإعلان هو أهم انتصارات الحكومة منذ أن شنت هجوما على الجماعة المتشددة العام الماضي.

وأجبرت الحكومة والمسلحون المحليون المتحالفون معها، إرهابيي الشباب على الانسحاب من مناطق شاسعة بوسط الصومال منذ أن شنت الحكومة هجوماً كبيراً في أغسطس الماضي.

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المصدر: رويترز
الصومال
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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