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ارتفاع عدد قتلى هجوم على كنيسة في الكونجو

جنود من الكونجو يطوقون مكان الانفجار
16 يناير 2023 19:29

قال متحدث باسم جيش الكونجو الديمقراطية، اليوم الاثنين، إن عدد قتلى التفجير الذي وقع بكنيسة في شرق البلاد، أمس الأحد، ارتفع إلى 14 قتيلاً.

وقع الهجوم خلال قداس الأحد في كنيسة بروتستانتية في مدينة «كاسيندي» بالقرب من الحدود مع أوغندا.

وقال أنتوني موالوشاي المتحدث المحلي باسم الجيش، إن عدد القتلى ارتفع إلى 14 إلى جانب 63 جريحاً.

وألقى الجيش بالمسؤولية على جماعة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي.

تقع كاسيندي في مقاطعة شنت فيها قوات الكونجو والقوات الأوغندية حملة ضد الجماعة المتطرفة.

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المصدر: وكالات
الكونجو الديمقراطية
الكونغو
كنيسة
هجوم إرهابي
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