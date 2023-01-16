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بوتين يندد بإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قائق مدفعية قرب بخموت
16 يناير 2023 19:14

ندّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بإرسال إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان ناقشا خلالها الوضع في أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الروسية «استمر تبادل الآراء بشأن الوضع في أوكرانيا».

وذكر الكرملين أن الجانبين ناقشا تبادلاً محتملاً للأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت الرئاسة، في بيان عقب المكالمة الهاتفية «أشار فلاديمير بوتين إلى الخط المدمر الذي ينتهجه نظام كييف والذي يراهن على تكثيف الأعمال العدائية بدعم من رعاة غربيين يعززون إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية» لأوكرانيا.

وقدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إلى أوكرانيا أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات، بما فيها أنظمة صواريخ وطائرات مسيرة ومركبات مدرعة وأنظمة اتصالات.

وأعلنت بريطانيا، يوم السبت، أنها سترسل إلى أوكرانيا 14 من دباباتها القتالية المتطورة من طراز «تشالنجر 2»، بالإضافة إلى دعم مدفعي متقدم آخر في الأسابيع المقبلة.

وهذه أول مرة تعلن فيها دولة غربية إرسال دبابات قتالية متطورة مصنوعة في أوروبا إلى أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
أسلحة
أوكرانيا
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