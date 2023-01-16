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وفاة 20 شخصاً جراء الصقيع في أفغانستان

الثلوج تحاصر منزل عائلة في كابول
16 يناير 2023 18:26

لقي عشرون شخصاً على الأقل حتفهم نتيجة الصقيع الشديد في جميع أنحاء أفغانستان، بحسب مصادر رسمية.

وألحق الصقيع ضررا بآلاف الهكتارات من المحاصيل، والثروة الحيوانية ومئات المزارع في عدة ولايات أفغانية.

وينتمي العديد من الضحايا إلى مجتمع رعاة الماشية.

وقال المسؤول أحمد حنزالا إن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة أسفر عن نفوق حوالي أربعة آلاف من رؤوس الماشية.

ودخل عشرات الأشخاص المستشفيات في ولاية هرات غربي البلاد، بسبب انخفاض درجة حرارة أجسادهم، وكان بعضهم جزءا من قافلة تنقل مهاجرين.

وأدت موجة البرد الجديدة إلى إغلاق نقاط الوصول إلى المناطق النائية في أفغانستان، حيث يوجد بالفعل نقص في الأدوية والمواد الغذائية.

وتضررت المحاصيل الشتوية بشدة، وخاصة الخضروات، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء.

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