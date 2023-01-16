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روسيا تنفي قصف مبنى قتل فيه العشرات في دنيبرو

فرق إنقاذ تبحث عن ناجين تحت أنقاض المبنى في دنيبرو
16 يناير 2023 18:15

نفت روسيا، اليوم الاثنين، أن تكون قواتها استهدفت مبنى سكنيا في دنيبرو في شرق أوكرانيا حيث أدى قصف السبت إلى مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا.

وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئاسة الروسية لصحفيين "القوات المسلحة الروسية لا تقصف أبنية سكنية ولا منشآت مدنية. تقصف أهدافا عسكرية"، متحدثا عن احتمال أن يكون صاروخ من الدفاعات الجوية الأوكرانية سقط على المبنى.

وذكرت السلطات الأوكرانية أن 35 شخصا لا يزالون مفقودين، اليوم الاثنين، أسفل الأنقاض بعد الضربة الصاروخية في طقس شديد البرودة.

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المصدر: آ ف ب
نهر دنيبرو
قصف
مبنى سكني
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